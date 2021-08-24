Все жители села Жалгызагаш в Алматинской области вакцинированы

Жители села Жалгызагаш на все 100 процентов вакцинировались от коронавируса.

По данным пресс-службы акимата Ескельдинского района, в сельском округе проживает 1280 человек. 250 из них получили медотводы по состоянию здоровья. 554 человека старше 18-ти лет полностью привились от COVID-19.

Вакцинация – единственный путь вернуться к нормальной жизни. Мы все это понимаем, поэтому решили получить прививку от коронавируса. Каждый день регистрируется все больше случаев заражения, это настораживает. Нужно вакцинироваться, это ответственность каждого перед другими, перед нашими родными, перед нашей Родиной, – рассказывают жители села Жалгызагаш.

Получили вакцину и учителя села. Они также полностью готовы к началу учебного года. Учебное заведение в достаточном объеме обеспечено средствами индивидуальной защиты. С 1 сентября на постоянной основе будет проводиться дезинфекция помещений, а на занятиях дети будут сидеть в масках, соблюдая социальную дистанцию.

В нашей школе работают 39 учителя. Одна из них кормящая мама, другие получили вакцину. В новом учебном году за парты сядут 264 ученика, еще 11 детей пойдут в нулевой класс, – поделился с нами директор сельской школы Айдын Мейрбеков.

Всего по Ескельдинскому району вакцинации подлежит 23600 человек, из них около 13000 тысяч уже получили препарат от коронавирусной инфекции. На сегодня, охват по региону составляет 53 процента от общего количества населения допустимых к вакцинации.

По состоянию на 23 августа 2021 года, в районе зарегистрировано 1123 случаев КВИ. Из них с симптомами – 666, без симптомов 457. На сегодняшний день в инфекционном отделении лежат 4 пациента, в областной больнице еще 4, в провизорном отделении районной больницы находятся 98 человек, амбулаторное лечение получают 172 граждан, на домашнем карантине лечатся 82 заболевших. В общей сложности, за период с начала пандемии, в Ескельдинском районе полностью от COVID-19 выздоровели 756 больных, – сообщил руководитель пресс-службы акимата Ескельдинского района Азат Жумаханов.

Для вакцинирования населения подготовлены 4 прививочных кабинетов в селах Карабулак, Алдабергенов, Акын Сара и Бактыбай. Дополнительно работает один передвижной медицинский комплекс. При необходимости, в районе имеется возможность развернуть 6 дополнительных прививочных кабинетов в других аулах региона.