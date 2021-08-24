Экс-премьера Кыргызстана перевели под домашний арест

Бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отправлен по решению суда под домашний арест, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказал представитель спецслужбы.

В отношении Абылгазиева судом принято решение о направлении его под домашний арест, - уточнил собеседник агентства.

По его словам, бывший руководитель правительства частично погасил причиненный государству ущерб, выплатив в бюджет около 50 млн сомов (порядка $590 тысяч).

Стоит отметить, что Абылгазиев возглавлял кабинет министров с 2018 до 2020 года.

В январе 2021 года он был задержан в рамках расследования дела о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор, которое разрабатывали иностранные инвесторы из компании Centerra Gold ("Центерра голд").

Следствие подозревает экс-премьера в незаконном предоставлении этой компании дополнительной территории для проведения работ, площадь которой превышает 26 тысяч гектаров.