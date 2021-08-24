Погоня за пьяным водителем в Нур-Султане попала на видео 

В Нур-Султане полицейские устроили погоню за пьяным водителем, сообщает zakon.kz.

В ночное время следственно-оперативной группой был замечен автомобиль Subaru, который грубо нарушил ПДД.

Полицейскими было принято решение остановить данный автомобиль. Однако водитель добавил газу, подвергая опасности жизнь людей. Оперативными действиями полицейских нарушитель был остановлен. При задержании от водителя исходил запах алкоголя, - сообщили в ДП столицы.

По результатам медицинской экспертизы выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Водителя арестовали на пятнадцать суток и он лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сказал начальник МПС ДП Нур-Султана Арман Айтмагамбетов.