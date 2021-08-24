КПО провела семинар для представителей компаний ЗКО

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 23 августа 2021 года провела ознакомительный онлайн-семинар по Проекту расширения Карачаганака Этап-1А (5КЗГ) для представителей промышленных предприятий ЗКО.

Основной задачей мероприятия послужило ознакомление отечественных товаропроизводителей с возможностями участия в данном проекте посредством поставки товаров, работ и услуг.

Семинар был проведен в тесном сотрудничестве с акиматом Западно-Казахстанской области и подрядчиком по проектированию, закупкам и строительству (ПЗС) Проекта расширения Карачаганака Этап-1А (5КЗГ).

В рамках семинара были проведены индивидуальные встречи между подрядчиком ПЗС и компаниями ЗКО. Кроме этого, было организовано посещение предприятий ЗКО с целью ознакомления с их производственным потенциалом.

Участникам семинара была предоставлена информация касательно предстоящих работ по строительству объектов проекта 5КЗГ, которые могут быть потенциально освоены казахстанскими предприятиями.

В ходе семинара представители отечественных предприятий также получили ответы на вопросы касательно планируемых закупок и заказов на работы и услуги для проекта. Кроме этого, участникам семинара была представлена подробная информация касательно процедуры квалификации поставщиков и тендерных требований подрядчика по ПЗС.

Как отметили участники мероприятия, благодаря семинару они получили более полное представление о требованиях, предъявляемых КПО и подрядными организациями, к поставке товаров, работ и услуг на Проект расширения Карачаганака Этап-1А, что повысило потенциальные возможности для их участия в данном проекте.

Компания КПО является одной из первых в Казахстане, успешно внедривших Программу развития местного содержания. На сегодня доля местного содержания в затратах КПО по контрактам на поставку ТРУ превысила 72% или более 296.6 миллионов долларов США в денежном выражении.