Как восстанавливается малый и средний бизнес в Казахстане

Сектор МСБ начал восстанавливать прежние позиции, которые были до пандемии, сообщил на брифинге первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня предприятия МСБ находятся в фазе восстановления и возвращения к прежним темпам работы. В целом экономическая ситуация улучшается. С апреля мы от рецессии перешли к росту. Начиная со второго квартала прошлого года, экономика находилась в рецессии. За 7 месяцев этого года зафиксирован рост в 2,7%. Рост в реальном секторе - 3,6%, в сфере услуг - 2%. Это хороший фон для восстановления динамики и в секторе МСБ, - сообщил Тимур Жаксылыков.

Он напомнил, что МСБ это около 30% валового внутреннего продукта, который создает 7 из 10 рабочих мест, поэтому с наступлением кризиса основные усилия по стабилизации правительства были направлены именно на поддержку МСБ.

Сейчас, по его словам, наблюдается динамичный и устойчивый рост, выпуск продукции МСБ в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции вырос на 9% до 7,6 трлн тенге за первый квартал.

Есть сектора, которые почувствовали кризис гораздо сильнее, чем другие - сектор проживания и питания, торговля и некоторые другие. Меры поддержки были адаптированы к текущей ситуации. В целом по программам льготного кредитования – ДКБ, программы Нацбанка по предоставлению оборотного капитала – в прошлом году около 40 тыс. проектов было охвачено программами льготного кредитования с общим кредитным портфелем 2,4 трлн тенге. Процентная ставка по кредитам была снижена до 6%, сняты отраслевые ограничения и многое другое, - объяснил первый вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан