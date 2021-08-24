Как ожирение влияет на тяжесть течения COVID-19

Врач терапевт, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов утверждает, что пациенты с лишними килограммами переносят COVID-19 тяжелее, чем люди с нормальным весом, передает zakon.kz.

Коронавирус поражает ткань легкого и в результате нарушается газообмен. Это нарушение перехода кислорода из воздуха в кровь. У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания. Особенно это ярко выражено, когда человек спит. Естественно, люди к этому адаптируются, но, если это сопровождается коронавирусной инфекцией, у них сильно снижается содержание кислорода в крови, и начинают страдать ткани и органы, - приводит "5 канал" слова врача.

Он отмечается, что впоследствии развивается легочная недостаточность, требующая уже искусственной вентиляции легких. Поэтому даже легкое повреждение ткани легкого для полных людей очень тяжело переносится.

Чтобы не развилась легочная недостаточность, людям с лишним весом рекомендуется проходить обследования с помощью респираторного мониторирования, которые позволяют выявить нарушения дыхания и исправить их с помощью специальной терапии. Это нужно делать не только во время лечения коронавируса, но и в обычной жизни.