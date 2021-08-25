На кота-хулигана написали официальную жалобу в Ленобласти

Женщина считает, что кот Пушок намеренно сидит вечерами у ее забора и дразнит собак. Животные лают в ответ и мешают ей спать, передает zakon.kz.

Также кота подозревают в охоте на соседских птиц. Потому и была составлена официальная жалоба в местную администрацию.

Со слов же хозяина Пушка Евгения Попова, соседка просто ему так мстит, а кот тут ни при чем. Недавно мужчина написал обращение в прокуратуру из-за того, что "котоненавистница" организовала у себя на участке передержку для собак. В итоге женщину оштрафовали, - пишет Telegram-канал Life shot.

После "заявления на Пушка" его хозяина сначала вызвали на беседу, пригрозив статьей "О запрете перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра". По ней владельцу грозит штраф в 2-3 тыс. рублей (11,5-17 тыс. тенге). Но накануне Попову позвонили и сообщили, что необходимость приходить отпала.

Видимо, Пушок нашел общий язык не только с соседскими собаками, но и с их хозяйкой.