В мире увеличилось число гипертоников - ВОЗ

За последние 30 лет количество людей старше 30 лет, страдающих от артериальной гипертензии, увеличилось вдвое и достигло 1,28 миллиарда человек. Это следует из результатов исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает zakon.kz.

В основу исследования легли данные о гипертониках в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран. Уточняется, что в настоящее время от данного недуга чаще страдают жители стран с низкими и средними доходами. В то же время в богатых государствах доля гипертоников снизилась - так, в 2019 году меньше всего эта доля была в Канаде, Перу и Швейцарии. При этом больше половины всех заболевших в мире (700 миллионов) не подозревают о своей гипертонии, пишет lenta.ru.

В ВОЗ предупредили, что данный недуг значительно увеличивает риск болезней сердца, мозга и почек и является одной из основных причин смерти и заболеваний в мире. Определить гипертонию можно путем измерения кровяного давления. Заболевание эффективно поддается лечению лекарствами.