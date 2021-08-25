Как и зачем учиться инвестировать в ценные бумаги через мобильные приложения

Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Учитывая глобальные тренды цифровизации, участники казахстанского рынка также расширяют спектр оказываемых финансовых услуг дистанционными способами.

Не совсем конкурентные процентные ставки по банковским депозитам, сокращение доходов во многих отраслях, а также в целом трансформация традиционных форм ведения бизнеса в период пандемии повлияли на желание людей более активно использовать инструменты пассивного инвестирования. В настоящее время брокерские компании предлагают многофункциональные мобильные приложения, предназначенные для удаленного управления брокерским счетом, делая процесс инвестирования легче и доступнее.

Приложения брокеров взаимодействуют с торговой системой биржи, что позволяет клиентам оперативно покупать и продавать ценные бумаги, просматривать сведения о торговом счете, движении денег и ценных бумаг, просматривать отчеты по сделкам, выписки о состоянии счета на определенный период, проводить мониторинг состояния инвестиционного портфеля, видеть актуальный статус совершенных сделок и следить за биржевыми котировками в режиме реального времени круглосуточно. В приложениях также доступна различная аналитическая информация, содержащая графики котировок, колебания цен в процентах и ряд других показателей, необходимых для принятия инвестиционных решений, - рассказывает и.о. директора Департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Павел Афанасьев.

Владельцы счетов могут выставлять торговые поручения, пополнять инвестиционный счет банковской картой, обновлять персональные данные. Кроме того, клиенту доступна вся история ранее совершенных сделок.

Для того, чтобы получать электронные услуги посредством мобильного приложения и иметь возможность торговать на этих сервисах, клиенту необходимо открыть брокерский счет в брокерской компании и заключить соответствующий договор на брокерское обслуживание.

Для этого клиент может обратиться лично в офис брокера, но для удобства клиентов некоторые брокеры предлагают дистанционное открытие счетов и заключение договора с использованием динамической или биометрической идентификации посредством мобильных приложений.

Как правило, процедура дистанционного открытия счета не занимает много времени, для этого требуется только скачать мобильное приложение на телефон или планшет. Далее открыть счет либо подписать договор можно не только с помощью ЭЦП клиента, как было ранее, но и с помощью биометрической и динамической идентификации.

При необходимости брокеры могут предоставлять консультационную помощь клиенту в поиске и подборе привлекательных финансовых инструментов.

Учитывая, что использование мобильных приложений сопряжено с киберрисками, регулятором установлены требования для брокеров по обеспечению безопасности при совершении сделок. Комплекс мер и программно-технических средств защиты информации для идентификации клиента должен обеспечивать достоверную аутентификацию клиента, защиту от несанкционированного доступа к его персональным данным и полную сохранность этой информации в базах данных и архивах брокера, - отмечает Павел Афанасьев.

По словам представителя АРРФР, совершение сделок на рынке ценных бумаг сопряжено с соответствующими инвестиционными рисками и не гарантирует инвестиционный доход либо отсутствие убытка от сделок, несмотря на наличие полноценной инфраструктуры для торговли.

Поэтому начинающему инвестору необходимо понимать риски и определить цель инвестирования, а также выбрать надежного брокера, обладающего лицензией финрегулятора. Для этого необходимо проверить наличие у брокера лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на сайте АРРФР. Любому инвестору крайне важно уделять внимание повышению собственной финансовой грамотности, чтобы иметь возможность самостоятельно определять для себя оптимальную стратегию инвестирования, а также оценивать общую ситуацию на фондовом рынке, - заключил Павел Афанасьев.