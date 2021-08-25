Как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы

В Алматы планируют строить новый терминал аэропорта, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы аэропорта города, пропускная способность существующего терминала составляет 2,5 миллиона пассажиров в год.

Согласно шкале Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в настоящий момент сервис аэропорта Алматы соответствует субоптимальному уровню (Sub-Optimum).

Строительство нового международного терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта Алматы до 8 миллионов пассажиров в год.

Новый терминал будет построен на месте существующего VIP-терминала. VIP-терминал будет перенесен на юго-западную часть аэропорта, - добавили в пресс-службе воздушной гавани.

Здание является памятником гражданской архитектуры 50-х годов ХХ века, было построено в 1947 году.

В результате переноса VIP-терминала будут максимально использоваться архитектурные решения старого здания, такие как фасад здания с элементами декоративного оформления, шпиль, витражи, - заключили специалисты.