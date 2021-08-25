Тонны марихуаны и оружие изъяли в ходе спецоперации КНБ

Комитет национальной безопасности провел спецоперацию на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, 18 августа на трех плантациях задержано 31 лицо (из них 17 иностранцев), в том числе организатор наркогруппировки.

Из незаконного оборота изъято более 4 тонн марихуаны, 7 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба осетровых пород, добытые браконьерским путем, - отметили в пресс-службе.

Установлены структура преступной группы и распределение ролей между участниками.