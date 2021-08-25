Тонны марихуаны и оружие изъяли в ходе спецоперации КНБ

25 августа 2021, 11:53
Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности провел спецоперацию на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей, сообщает zakon.kz.

По данным ведомства, 18 августа на трех плантациях задержано 31 лицо (из них 17 иностранцев), в том числе организатор наркогруппировки.

Из незаконного оборота изъято более 4 тонн марихуаны, 7 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Также в ходе обысков обнаружены рога сайги и рыба осетровых пород, добытые браконьерским путем, - отметили в пресс-службе.

Установлены структура преступной группы и распределение ролей между участниками.

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Публикация от ҚР ҰҚК (@knbgovkz)


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