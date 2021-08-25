Изменена квота на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 5 августа 2021 года внесены изменения в приказ от 31 декабря 2020 года "О распределении квоты", сообщает zakon.kz.

Так, количество иностранцев, привлекаемых в качестве рабочей силы в регионах, уменьшено с 28 305 до 28 247 человек.

Изменения произошли внутри категорий:

1 категория: было 1344 - стало 1354 работника.

2 категория: было 7 510 - стало 6 896 работников.

3 категория: было 12 295 - стало 12 279 работников.

4 категория: было 4 170 - стало 4 875 работников.

Сезонные работники: было 2 976 - стало 2 853 работника.

Посмотреть квоты по регионам можно здесь.

Приказ вступил в силу со дня его подписания.