О состоянии пострадавших во время взрыва в Талдыкоргане рассказали врачи

О состоянии пострадавших во время взрыва на заводе в Талдыкоргане рассказали в Управлении здравоохранения области, сообщает zakon.kz.

Три человека (1962, 1969 и 1977 г.р.) доставлены в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу. Состояние у двоих мужчин среднее, у мужчины 1977 г.р. тяжелое.

Пациент 1977 года рождения поступил с диагнозом: Термический ожог волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обеих верхних и нижних конечностей 1-2-3А степени. S=93-95% поверхности тела. Ожоговый шок, - сообщили в Управлении здравоохранения.

По данным медиков, рабочий 1969 года рождения поступил с предварительным диагнозом: термический ожог волосистой части головы, лица 1-2 степени. 10% ожога поверхности тела. Ожог верхних дыхательных путей. У рабочего 1962 года рождения также термический ожог волосистой части головы, правой верхней конечностей 1-2-3 степени.14% ожога поверхности тела. Ожоговый шок.

Все пациенты находятся в реанимационном отделении больницы.

25 августа на заводе по переработке автомобильных шин в Талдыкоргане произошел пожар. По данным ДЧС Алматинской области, это случилось из-за хлопка в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин.