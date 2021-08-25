Ермек Сагимбаев назначен начальником Службы государственной охраны, сообщает zakon.kz.
Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.
Ермек Сагимбаев ранее занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны РК.
Он родился 11 октября 1967 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский политехнический институт
Специальность "Инженер-электромеханик"
· Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
Специальность "Юриспруденция"
· Зачислен в кадры Службы охраны Президента РК (05.2006)
Трудовой стаж:
· Служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006);
· Служба на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (05.2019-07.2021);
· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 07.2021)
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