Ермек Сагимбаев назначен начальником Службы государственной охраны, сообщает zakon.kz.

Назначить Сагимбаева Ермека Алдабергеновича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Ермек Сагимбаев ранее занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны РК.

Он родился 11 октября 1967 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский политехнический институт

Специальность "Инженер-электромеханик"

· Казахский национальный университет им. Аль-Фараби

Специальность "Юриспруденция"

· Зачислен в кадры Службы охраны Президента РК (05.2006)

Трудовой стаж:

· Служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности (1994-2006);

· Служба на офицерских и руководящих должностях Аппарата Службы, а также в подразделениях оперативного обеспечения (2006-2019);

· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (05.2019-07.2021);

· Заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 07.2021)