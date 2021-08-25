18 объектов образования капитально отремонтированы в Костанайской области

О ремонте объектов образования рассказала на ежегодном августовском совещании работников образования руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

На эти цели было направлено 6 млрд тенге.

Совещание прошло под название "Модернизация системы образования Костанайской области – залог устойчивого развития" под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Также Зауре Байменова отметила, что в рамках Дорожной карты партии Nur Otan в сфере образования предусмотрена модернизация 407 сельских школ, в том числе в 2021 году – 82 школы.

В рамках сокращения разрыва между городом и селом запланировано поэтапное оснащение полнокомплектных школ области учебными кабинетами и лабораториями по стандартам НИШ. В текущем году приобретены 31 учебный кабинет на сумму 317 млн тенге и 5 STEM- лабораторий на сумму 56 млн тенге. Обновится и школьная мебель. На эти цели выделено 262,2 млн тенге.

В текущем году на приобретение учебных материалов направлено около 1,2 млрд тенге. На сегодня доставка учебников завершена на 100%.

302,9 млн тенге были также направлены на приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ Костанайской области в 2021 году.

Традиционно в рамках августовского совещания были чествованы работники образования. Аким области Архимед Мухамбетов вручил 5 педагогам нагрудные знаки. Также победителям областного конкурса "Лучшая организация образования" среди школ и колледжей области вручены 2 сертификата по 34 миллиона тенге. В этом году победителями стали КГКП "Казахстанский агротехнический колледж" и КГУ "Мичуринская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области.

8 победителей областного этапа республиканского конкурса "Лучший педагог" награждены сертификатами на сумму 300 МРП. Именно они будут представлять наш регион на заключительном этапе конкурса.

Всего в рамках августовских совещаний в регионах будут награждены свыше 300 педагогов различными нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами от министерства образования и науки РК.