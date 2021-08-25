Токаев представил нового начальника Службы государственной охраны

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы государственной охраны, в ходе которого представил вновь назначенного начальника Ермека Сагимбаева, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт Акорды, представляя нового руководителя СГО, глава государства отметил его многолетнюю работу в рядах Службы государственной охраны.

Президент подчеркнул большую ответственность и важность Службы государственной охраны, которая требует от всех сотрудников, прежде всего, от руководящего звена, особого подхода и знаний.

Все сотрудники Службы государственной охраны должны сочетать в себе целый ряд качеств. Это, во-первых, высокая профессиональная подготовка, в том числе боевая, физическая подготовка. Одновременно руководители СГО, руководители соответствующих подразделений должны обладать широким кругозором, большим комплексом знаний, касающихся и внутриполитической ситуации в стране, и международной обстановки. Должны понимать тонкости международного протокола, быть наблюдательными, обладать аналитическими способностями. Только в этом случае мы можем ожидать соответствующий положительный эффект в работе, – убежден Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о повышении кадрового потенциала, Президент подчеркнул, что офицеры СГО должны быть абсолютно лояльными нашему государству, быть преданными порученному делу и истинными патриотами. В данном контексте глава государства указал, что именно с этих позиций необходимо подходить к подбору кадров.

В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев также представил нового заместителя начальника Службы государственной охраны Батырбека Байбосынова.

В завершение, глава государства пожелал новому начальнику и всем офицерам успехов на службе.