Тяжелые ожоги получил облитый серной кислотой бизнесмен

В токийском метро на мужчину совершено нападение, в результате пострадала и случайная женщина, передает zakon.kz.

По информации газеты Mainichi Shimbun, на станции "Сироканэ-Таканава" вечером в минувший вторник, 24 августа, мужчину облили серной кислотой. В это время проходила и церемония открытия Паралимпийских игр. В результате 22-летнему бизнесмену обожгло лицо и плечи. 34-летняя женщина, которая поскользнулась и упала на разлитую кислоту, получила ожоги ног.

Обоих пострадавших доставили в больницу, они в сознании.

Мужчина получил тяжелые ожоги, вероятно, лишился зрения. У женщины ожоги незначительные, - пояснили в полиции.

На злоумышленнике была черная одежда, лицо прикрывала маска. Ему удалось скрыться с места преступления, но в итоге он сдался стражам порядка. Сейчас выясняются причины нападения. После инцидента вход на станцию на некоторое время был заблокирован.