Назначен начальник службы безопасности Елбасы

Заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен Сарсембай Жасулан Аманжолулы, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Сарсембай Жасулан Аманжолулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении.
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