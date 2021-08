Илон Маск раскритиковал обновление Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что обновление программного обеспечения для беспилотных автомобилей "не очень хорошее", передает zakon.kz.

Как сообщает Business Insider, американский предприниматель-миллиардер раскритиковал последнее обновление Tesla в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что программное обеспечение будет улучшено, и вся команда по его разработке под названием Autopilot сейчас привлечена к решению этой задачи. Кроме того, глава корпорации Tesla заявил, что специалисты работают над улучшением программы Full Self-Driving Beta версии 9.2 для автономного вождения "настолько оперативно, насколько это возможно".

