Заработок на биржах - мошенница обогатилась на 12 млн тенге

25 августа 2021, 18:30
Фото: zakon.kz

В Нур-Султане задержали мошенницу, обещавшую быстрый заработок на биржах, сообщает zakon.kz.

По данным полиции, 37-летняя женщина в WhatsApp создала групповые чаты "ESCADA-100%", "FOREX-777", "EYFIL", "Ашык Жол" и под предлогом приумножения денег приглашала пользователей.

Она обещала быстрый заработок на биржах. Предлагая прибыль 100% от суммы вклада, женщина заманила 38 человек. Все они подали заявление по факту мошенничества, - уточнили в полиции.

Общий ущерб составил более 12 миллионов тенге.

По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 части 3 УК РК.

В ведомстве напоминают, что одним из признаков "мошеннических проектов" является:

- реклама в социальных сетях с обещанием высокой доходности;

– организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых участников;

– заявления о том, что они ведут свою деятельность в сфере недвижимости за рубежом, золотодобычи, биржевых сделок;

– отсутствие лицензий на осуществление деятельности по привлечению денег;

– перечисление денег с использованием интернета и появление накоплений в личных кабинетах в виде виртуальных денег.


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