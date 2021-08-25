Токаев дал ряд поручений и.о. министра сельского хозяйства

Касым-Жомарт Токаев принял исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, президент заслушал отчет и.о. министра о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и системных мерах, направленных на его устойчивое развитие.

Карашукеев проинформировал президента о задачах по развитию растениеводства, включая производство востребованных сельхозкультур, цифровизацию и внедрение технологий точного земледелия, создание современной системы семеноводства. Наряду с этим руководитель профильного ведомства доложил о планах по развитию животноводства, использованию космического мониторинга и дистанционного зондирования для контроля видового состава растений на полях и пастбищах, - говорится в сообщении.

Также Токаеву было доложено о работе по совершенствованию мер государственной поддержки и механизмов субсидирования, а также о реформировании ветеринарной службы, аграрной науки, системы подготовки кадров.

Основные направления реформирования отрасли будут реализованы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-25 годы.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на развитие производства готовой переработанной продукции, организацию качественного и своевременного проведения уборочных работ, обеспечение кормами животноводческой отрасли в предстоящий зимний период.