17-летняя Бибисара Асаубаева стала чемпионкой Азии по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионом Азии среди женщин, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила сама чемпионка на своей странице в Instagram.

Сегодня мне удалось завоевать звание чемпионки Азии среди женщин! Это мой первый значимый титул среди женщин! Спасибо Всем огромное за поддержку! Всех люблю, Сара. Бибисара Асаубаева

Турнир проходил с 23 по 25 августа 2021 года на игровой платформе Tornelo. В Чемпионате принимали участие 74 игрока из 15 азиатских стран, среди них 9 женских международных гроссмейстеров, 8 международных мастеров и 22 женских мастеров по шахматам.

Таким образом, Бибисара получила право участия в турнире FIDE Women`s Grand Swiss 2021, который пройдет с 25 октября по 8 ноября 2021 г. в городе Рига (Латвия). Данный турнир входит в квалификационный цикл чемпионата мира 2021–2023. Турнир будет проходить по швейцарской системе с 11 турами, в которых примут участие 50 выдающихся шахматисток мира. пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат