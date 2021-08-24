В создании химического кластера в Казахстане примет участие БСК

В Павлодаре на базе предприятия АО "Каустик" будет создаваться химический кластер. В проекте примет участие АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщает zakon.kz.

Соглашение подписали генеральный директор БСК Эдуард Давыдов и председатель правления АО "Каустик" Ермек Токмагамбетов. Церемония состоялась во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Нур-Султан, передает РБК.

На первом этапе будет разработано технико-экономическое обоснование проекта химического кластера. Для этого потребуются опыт и компетенции инженерно-производственного центра БСК, сообщил генеральный директор компании.





Нужен наш опыт. В Павлодаре намерены создать большой химической кластер и построить инновационное предприятие по производству ПВХ для рынка Казахстана и Средней Азии, эпихлоргидрина, хлористого алюминия, хлористого аллила и других продуктов. В рамках сотрудничества планируем объединить научно-исследовательский потенциал БСК в сфере переработки хлора и получения хлорсодержащих продуктов и возможности свободной экономической зоны "Павлодар". Эдуард Давыдов

Часть продукции, которую будет выпускать будущий российско-казахстанский кластер, пока не производится в России и ее приходится импортировать.Гендиректор БСК подчеркнул, что компания не будет тратить собственные средства на строительство предприятия в Павлодаре. На этот проект планируется привлечь финансирование Евразийского банка развития, специально созданного для таких целей.

Свои финансовые средства БСК продолжит направлять на развитие производств и социальные программы в Башкирии и Березниках Пермского края, отметил Эдуард Давыдов.





Совместное производство в Казахстане — это крайне важный шаг в первую очередь по выходу на казахстанский рынок. Речь идет о производстве химической продукции на основе хлора, которая очень широко используется в самых разных сферах, начиная от производства керамики до авиационной и электронной промышленности. Создание химического кластера даст возможность, естественно, не только для работы на внутреннем рынке Казахстана, но это будет удобно как с логистической, но и с геоэкономической точки зрения для работы с рынками Средней Азии, Китая и так далее. сопредседатель Российско-казахстанского делового совета Михаил Смирнов

По словам эксперта, новый российско-казахстанский проект стал возможен вопреки коронавирусным ограничениям, которые за последний год стали большим препятствием для трансграничных бизнес-связей.