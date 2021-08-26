Названы последствия легкой формы коронавируса 

Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, вирус, попадая в организм через нос, способен проникать в обонятельный нерв и распространяться по клеткам нервной системы. Поражение ЦНС после перенесенного коронавируса закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19.

Другой путь проникновения - через гематоэнцефалический барьер - связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг, - отметила эпидемиолог.

Также, по ее словам, влияние на работу головного мозга может оказывать кислородное голодание, возникающее при тяжелых формах заболевания.