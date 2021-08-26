Глава Parimatch СНГ о целях компании и отличиях букмекеров от казино

Дмитрий Сергеев, CEO Pariмаtch СНГ, рассказал, как изменились букмекерские компании, почему для них важна репутация и какую они приносят пользу.

- Дмитрий, букмекеры сейчас всё чаще появляются в информационном пространстве Казахстана. Изменения законодательства, новые партнеры, а и иногда даже штрафы. Какие новости были о Parimatch?

- Новость о штрафах, кстати, не совсем актуальна. Удивительно, что этот вопрос годовой давности был поднят вновь. Штраф был выписан еще в 2020-м году, и тогда же решение суда вступило в силу. Как и комментировал ранее, в той ситуации никто не хотел разбираться и разъяснять нам, что именно подразумевалось под термином "незаконная игорная деятельность". В сложившейся ситуации один из продуктов компании был, на наш взгляд абсолютно ошибочно, классифицирован как онлайн-казино. По итогам суда был назначен штраф, который был выплачен, при этом это никак не отразилось на деятельности компании и не повлияло на наши результаты.

И мы по-прежнему уверены, что случай был неправильно классифицирован, что в вопросе стоило бы всем заинтересованным лицам, включая государственные органы, разобраться более внимательно и беспристрастно. Parimatch, как и прежде, оперирует в рамках действующего законодательства, выполняя все установленные требования, стремясь к эффективной и корректной работе.

- То есть четкого определения, что попадает под термин "онлайн-казино" нет?

- Все верно. Вопрос в том, что никто не хочет углубляться в детали. Например, некоторые лидеры мнений, рассказывая об азартных игроках, смешивают все: легальный бизнес, нелегальный бизнес, онлайн-казино, ставки на спорт и многое другое. Но в этой ситуации важно понимать, что давление на законопослушных игроков рынка усиливает теневую сторону. Подход клиента в этом случае следующий: не можем играть у легальных БК, пойдем к нелегальным. А оборот теневых компаний по подсчетам экспертов итак в 3-4 раза выше оборота легальных компаний.

В конце прошлого года мы уже говорили о такой схеме, когда речь шла о непродуманном механизме ЦУС - тот проект был очень сложен и не дружелюбен к пользователю, и рынок мог пострадать от непродуманных действий. К счастью, нас услышали и проект ушел на доработку.

- А для вас важен репутационный вопрос?



- Конечно, мы один из крупнейших букмекерских брендов страны, известный международный IT-бренд. Это всеобщее ошибочное мнение, что букмекерским компаниям интересны люди, которые проигрывают всё. Это не так! У людей, которые проиграли всё, нет денег и им больше не на что играть. Я уже молчу о проблемах, из-за которых рушатся целые семьи, страдает общество. Компаниям в беттинге интересны клиенты, которые останутся надолго, играя без ущерба себе, семье и обществу. Я слышу всё больше и больше историй, как один всё проиграл там, другой всё проиграл тут, и мгновенно следуют выводы: весь ваш букмекерский рынок - это обман. Чтобы это поменять, нужно заниматься многими процессами в комплексе, ответственной игрой в частности.

Важно не забывать, что ставки на спорт - это про эмоции, в первую очередь, а не про заработок. Нельзя относиться к ним как к источнику дохода.

Ставки - способ усилить эмоции от процесса боления за любимую команду. Поэтому мы просим игроков придерживаться принципов ответственной игры.

Например, если человек не в настроении, уставший или подавленный, не стоит делать ставки. Если он плохо разбирается в том или ином виде спорте, не стоит заводить большие суммы.

Кроме всего, мы занимаемся значимыми социально-ответственными проектами. На старте пандемии, мы помогали больницам средствами индивидуальной защиты. В этом году для особенных детей мы вместе с ХК "Бейбарыс" организовывали бесплатные катания на коньках в городе Атырау.

Помогли с тренажерами фонду помощи детям с синдромом Дауна "Кун бала". Подарили детским спортивным центрам инвентарь с ФК "Актобе".

- Вы упомянули, что Parimatch - IT-бренд. Компания занимается не только беттингом?

- Parimatch - это бренд развлечений. Parimatch Tech - это холдинговая компания, которая разрабатывает IT и маркетинговые решения в сферах betting, gaming, sport, а также развивает бренд Parimatch глобально. Компания сотрудничает с рядом партнеров, локальными оперирующими компаниями, включая Parimatch Казахстан. Благодаря технологической экспертизе и курсу в IT, который компания приняла еще в 2019 году, в начале этого года мы смогли перейти на новую платформу. Теперь процесс игры стал понятнее, удобнее, проще.

Появились новые игровые механики. Например, выполни квест и получи сундук с наградой. Мы впервые внедрили ее во время чемпионата Евро-2020.

- Как прошел для вас чемпионат? Вы довольны результатами?



- Довольны не только мы, но и наши клиенты - мы раздали огромное число призов: бонусы, технику, 4 новых автомобиля.

Один из победителей с детства мечтал выиграть автомобиль. И в розыгрышах участвовал, и лотерею покупал - ничего. Нам удалось исполнить его мечту. Он был очень счастлив.

- А еще какие-то знаковые события были в этом году?

- Да, 9 августа мы объявили о контракте с "Челси" на 3 года. Планируем совместный эксклюзивный контент для фанатской аудитории, крутые активации с фирменными призами и даже поездку на домашнюю игру клуба. По значимости этот контракт сопоставим с партнерством с легендарным "Ювентусом", стартовавшим в прошлом году.

Буквально на днях начался Кубок Казахстана по хоккею. Мы выступили генеральным спонсором турнира. Учитывая популярность этого вида спорта, мы рады его поддерживать и помогать развиваться. Кроме того, бренд был генеральным спонсором чемпионата Казахстана по хоккею. Этот проект был отмечен на MARSPO - Международной конференции по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений. Parimatch получил премию "Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни".



В апреле этого года мы провели Universal Sports&Games хакатон. Более 600 участников из 7 семи стран СНГ предлагали свои идеи и решения по созданию киберспортивных приложений, улучшению пользовательского опыта, онлайн-взаимодействию игроков. Мы собрали 47 идей. Лучшие получили гранты от $500 до $1 500. А один из победителей теперь работает в Parimatch.

- Почему подобные коллаборации интересны вам понятно, а в чем профит спортивных организаций?



- Сотрудничество с Parimatch открывает для них новые возможности: доступ к аудиториям в странах присутствия, новые форматы маркетинговых активностей, крутые коллаборации. Например, этим летом вместе с Juventus мы сделали свой Reface - любой желающий смог примерить на себя форму самого титулованного клуба Италии в виртуальном формате. Нам же наличие подобных соглашений позволяет эффективнее реализовывать свою миссию: популяризировать и развивать спорт.