В Шымкенте горел этноаул

В Шымкенте на территории этноаула произошел пожар, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 26 августа в 00:49 часов на пульт "101" поступило сообщение о пожаре. Вызов поступил по адресу: ул. Сапак Датка, Аль-Фарабийского района, на территорию этноаула "Шымқала", где проводились строительные работы.

Пожарные части прибыли на место вызова за 7 минут. Установлено, что на месте происшествия горели навес площадью 80 кв. м, расположенный на территории этноаула, и камышовое покрытие сарая - 8 кв. м. Пожар локализован в 01:10 и полностью потушен в 01:19. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются, – сообщили в ДЧС Шымкента.

Отмечается, что на месте происшествия были задействованы 25 сотрудников и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Шымкента.