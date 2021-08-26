В Урумчи открылась онлайновая азиатско-европейская торговая ярмарка

Онлайновая азиатско-европейская торговая ярмарка 25 августа открылась в Урумчи.

Целью ярмарки является создание торговой платформы для взаимовыгодного экономического сотрудничества в рамках Шелкового пути.

Ярмарка привлекла 1323 экспонента и 1865 покупателей из 25 стран.

Виртуальный выставочный зал разделен на четыре зоны и 9 тем, такие как: туризм, текстильная промышленность, сельхозпродукция, продукты питания и др.

С 25 августа 2021 года по 24 августа 2022 года онлайн-платформа будет оказывать цифровые услуги на долгосрочной основе, - заявил исполняющий обязанности мэра Урумчи Мамтимин Хадир.

Ярмарка стала важной платформой для содействия торгово-экономическому сотрудничеству между азиатскими и европейскими странами с момента проведения первой подобной ярмарки в 2015 году.