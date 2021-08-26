Курс доллара начал расти

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 425,08 тенге (+0,32), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 425,1-426,5 тенге, евро – 499,3-501,3 тенге, рос. рубль - 5,75-5,80 тенге.

С начала недели отмечалось снижение курса доллара.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,83%, составив $67,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,66% - до $70,81 за баррель.