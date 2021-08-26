В Танзании неизвестный расстрелял сотрудников полиции у посольства

В Танзании неизвестный мужчина начал стрельбу по сотрудникам полиции и посольству, передает zakon.kz.

Как сообщает MK.ru, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и охране у здания Посольства Франции в Дар-Эс-Салам. Погибли три стража порядка и охранник.

Прибывшие на место инцидента силовики ликвидировали нападавшего. Его мотивы и личность устанавливаются.



Фото: mk.ru, кадр из видео

Отмечается, президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвала правоохранительные органы страны усилить борьбу против терроризма, организованной преступности, торговли людьми.