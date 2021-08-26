В Танзании неизвестный расстрелял сотрудников полиции у посольства

26 августа 2021, 11:45
Фото: pixabay.com

В Танзании неизвестный мужчина начал стрельбу по сотрудникам полиции и посольству, передает zakon.kz.

Как сообщает MK.ru, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и охране у здания Посольства Франции в Дар-Эс-Салам. Погибли три стража порядка и охранник.

Прибывшие на место инцидента силовики ликвидировали нападавшего. Его мотивы и личность устанавливаются.


Фото: mk.ru, кадр из видео

Отмечается, президент Танзании Самия Сулуху Хасан призвала правоохранительные органы страны усилить борьбу против терроризма, организованной преступности, торговли людьми.


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