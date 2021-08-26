В Рудном изнасиловали воспитанницу детского дома

В Рудном изнасиловали несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома. Полиция задержала подозреваемого, передает zakon.kz.
В полиции Костаная сообщили, что мужчина 1978 года рождения подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома. Он арестован. Полицейские проводят следственные действия.
С пострадавшей работают психологи.
Несовершеннолетней оказывается помощь квалифицированных психологов в социально-психологической реабилитации. В результате проведенных мероприятий мобильной группой психологов фактов насилия над другими детьми не выявлено, - говорится в сообщении Управления образования акимата Костанайской области.
Вопрос находится на особом контроле Управления.
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