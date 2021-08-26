В Рудном изнасиловали воспитанницу детского дома

В Рудном изнасиловали несовершеннолетнюю воспитанницу детского дома. Полиция задержала подозреваемого, передает zakon.kz.

В полиции Костаная сообщили, что мужчина 1978 года рождения подозревается в изнасиловании воспитанницы детского дома. Он арестован. Полицейские проводят следственные действия.

С пострадавшей работают психологи.

Несовершеннолетней оказывается помощь квалифицированных психологов в социально-психологической реабилитации. В результате проведенных мероприятий мобильной группой психологов фактов насилия над другими детьми не выявлено, - говорится в сообщении Управления образования акимата Костанайской области.

Вопрос находится на особом контроле Управления.