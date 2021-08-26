Правила противодействия легализации преступных доходов разработали для нотариусов

Совместным приказом председателя Агентства РК по финансовому мониторингу и и.о. министра юстиции РК от 19 августа 2021 года утверждены Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов, сообщает zakon.kz.
Правила являются документом, который регламентирует организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и устанавливает порядок действий для нотариусов.
Правила включают в себя программы, которые разрабатываются субъектами самостоятельно в соответствии с Требованиями и являются внутренним документом либо совокупностью таких документов.
Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:
При этом допускается включение в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля для указанных целей.
Функции нотариусов в соответствии с программой организации внутреннего контроля включают:
Совместный приказ вводится в действие с 4 сентября 2021 года.
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