В Петропавловске презентовали книги о деятельности алашординцев

В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан в областной научной библиотеке имени С. Муканова Северо-Казахстанским государственным архивом проведена презентация двух книг "Жас Азамат" и "Жумагали Тлеулин", повествующих о жизни и деятельности североказахстанцев, внесших значительный вклад в развитие и становление нашего государства.

Стоит отметить, что с конца прошлого года по Указу Президента страны К. Токаева от 24 ноября 2020 года "О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий" в Северо-Казахстанской области работает региональная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Презентованные книги являются одним из первых трудов, выполненных в рамках работы комиссии.

В мероприятии приняли участие: заместитель акима СКО - Ныгыметов Г.С., член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий - Касымов С.А., академик Академии художеств РК - Абсемет М.О., один из исследователей истории создания газеты "Жас азамат" - Тайшыбай З.С., а также общественные деятели и руководители региональных рабочих группы по реабилитации жертв политических репрессий.

Как известно газета "Жас азамат" объявила себя молодежным изданием, на страницах которого открыто пропагандировалась политическая линия партии Алаш. В книге "Жас Азамат" представлены материалы 22 номеров газеты. Большая исследовательская работа по содержанию газет раскрывает ранее неизвестные страницы истории Алаш Орды в Северном Казахстане. Исследователи проделали долгую, кропотливую работу по переводу статей, написанных в свое время на арабской графике. В третьем номере газеты были опубликованы стихи 25-летнего поэта Магжана Жумабаева, обращенные к молодому поколению со знаменитыми словами: "Я верю в молодежь!". В книге "Жас Азамат" показана роль деятелей Алаш, выходцев из Северо-Казахстанской области - Магжана Жумабаева, Жумагали Тлеулина, Смагула Садвакасова, Кошке Кеменгерова, Биляля Малдыбая, Абдрахмана Айсарина и других.

Последний номер газеты "Жас азамат" вышел 3 февраля 1919 года. За год своего существования она сыграла огромную роль в формировании политического сознания народа, в распространении идеи национальной независимости.

Вторая книга о Жумагали Тлеулине, об одном из видных деятелей движения "Алаш".

Несомненно, вклад Жумагали Тлеулина в становление и развитие культуры и образования Северного Казахстана неоценим. Он был первым в регионе специалистом с медицинским образованием, организатором губернского здравоохранения и народного образования, первым директором Петропавловского педагогического техникума, первым председателем областного филиала общества по изучению истории и этнографии Казахстана, один из организаторов краеведческого музея.

Тлеулин автор многих книг о здоровье и медицине ("Денсаулық" ("Здоровье"), "Жұқпалы науқастар" ("Заразные болезни"), "Гигиена"), лично занимался переводом книг медицинского содержания с русского на казахский язык. В 1938 году в период массовых репрессий Жумагали Тлеулин был расстрелян. 20 марта 1958 года решением Военного трибунала Туркестанского военного округа реабилитирован за отсутствием состава преступления.

В целом, стоит отметить, что презентованные книги - результат большой исследовательской работы региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и призваны, прежде всего, способствовать сохранению исторической памяти для понимания ценности Независимости, воспитанию молодежи на примере служения народу выдающихся личностей Северо-Казахстанской области.