Школы Нур-Султана готовы к учебному году

Специалистами территориальных управлений Департамента совместно с Управлением образования города Нур-Султан проведен мониторинг школ по готовности к новому учебному году, сообщает zakon.kz.
В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в школе:
Сотрудники будут заходить в школы по Ashyq.
При входе ежедневно проводится "входной фильтр" педагогов, персонала и обучающихся.
На сегодняшний день санитайзеры, антисептики, моющие и дезинфицирующие средства приобретены в достаточном количестве. Точно так же столичные школы обеспечены бактерицидными лампами. Установлены знаки и указатели по соблюдению социальной дистанции.
На сегодня в столице вакцинированы 99% педагогов (это более 16 тыс) и 97% технического персонала (почти 5 тыс).
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