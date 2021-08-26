Школы Нур-Султана готовы к учебному году

Специалистами территориальных управлений Департамента совместно с Управлением образования города Нур-Султан проведен мониторинг школ по готовности к новому учебному году, сообщает zakon.kz.

В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в школе:

учащиеся, учителя, а также другие работники в обязательном порядке должны носить маски;

в классах увеличивается кратность уборки и дезинфекции помещений:

перерывы между уроками должны быть в разное время для каждого звена (начальные, средние, старшие классы);

отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

усиливается контроль за организацией питания с установкой в столовых рециркуляторов воздуха;

Сотрудники будут заходить в школы по Ashyq.

При входе ежедневно проводится "входной фильтр" педагогов, персонала и обучающихся.

На сегодняшний день санитайзеры, антисептики, моющие и дезинфицирующие средства приобретены в достаточном количестве. Точно так же столичные школы обеспечены бактерицидными лампами. Установлены знаки и указатели по соблюдению социальной дистанции.

На сегодня в столице вакцинированы 99% педагогов (это более 16 тыс) и 97% технического персонала (почти 5 тыс).