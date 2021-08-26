Перепись населения: все интервьюеры в столице будут вакцинированы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, как будет проводиться перепись населения в столице в 2021 году, передает официальный сайт акимата города.

С 1 сентября стартует онлайн-перепись, которая продлится по 15 октября на сайте sanaq.gov.kz. Горожане вне зависимости от местонахождения смогут самостоятельно при помощи виртуального помощника пройти перепись, заполнив переписные листы на себя и на членов своей семьи. Традиционный сплошной обход будет проходить с 1 октября по 30 октября для охвата тех горожан, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. Интервьюеры при переписи будут использовать планшеты. Полученные данные будут отправлены напрямую в общую базу данных. Перепись будет проходить со строгим соблюдением санитарных норм. Вопросы проведения переписи обсудили с ответственными госорганами, - отметил он.

Таким образом, интервьюеры обязательно должны получить вакцину. Это позволит им обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих. Следует отметить, что специалистам переписного персонала будет начисляться зарплата, выданы транспортные карты.

Важная для населения информация по переписи также будет доноситься через КСК (ОСИ), ЖСК, управляющие компании, ТРЦ, лэд-экраны и др. источники информации.

Перепись в стране последний раз проводилась в 2009г. Перепись позволяет получить важные аналитические данные, в том числе реальную численность населения, возрастной и гендерный состав, степень урбанизации и др, - написал аким столицы.