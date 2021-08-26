Пилот назвал самую безопасную позу для пассажира при аварийной посадке

Пилот назвал самую безопасную позу, которая может спасти жизнь при аварийной посадке самолета, передает zakon.kz.

Об этом летчик, который прославился в Сети, благодаря роликам о своей профессии, рассказал в TikTok-аккаунте, сообщает Lenta.ru.

По его мнению, в случае экстренного приземления воздушного судна необходимо наклониться вперед и крепко обхватить голову руками. При этом мужчина призвал ни в коем случае не сидеть с прямой спиной и не опираться ногами о впереди стоящее кресло.

В отличие от автомобиля тут нет ремня, который бы прижимал к сиденью весь корпус, – уточнил он.

Кроме того, автор ролика предупреждает, что в таком положении при резком торможении или столкновении самолета с землей можно "запросто" сломать себе ноги.

Пилот также напомнил, что в случае аварийной посадки ремень безопасности необходимо затянуть как можно сильнее и всегда следовать указаниям экипажа воздушного судна.

Конечно, нет позы, которая гарантирует стопроцентную безопасность, но можно попробовать снизить риски, – заключил он.