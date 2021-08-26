Елбасы доложили о вакцинации в "Самрук-Қазына" 

26 августа 2021, 18:41
Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев принял Председателя правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева. В ходе встречи Первому Президенту Казахстана был представлен доклад о производственных и финансовых показателях "Самрук-Қазына", передает zakon.kz.

По информации Саткалиева, за семь месяцев текущего года наблюдается положительная динамика показателей по реализации урана, производству электроэнергии, а также контейнерным перевозкам. Елбасы был проинформирован о процессе вакцинации и предпринимаемых мерах санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях группы Фонда, - пишет пресс-служба Назарбаева.

По итогам встречи Председатель Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" дал ряд конкретных поручений.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?