Двоих павлодарцев подозревают в краже нефтепродуктов

Предварительный ущерб от кражи горюче-смазочных материалов оценили в 17 млн тенге, передает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, двое павлодарцев 1971 и 1974 годов рождения работали в организации, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов на городские АЗС.

Действовали подозреваемые по заранее подготовленной схеме, включающей в себя перевозку и слив перевозимого топлива, - цитирует начальника департамента полиции региона Нурлана Масимова Pavlodarnews.kz.

Начато досудебное расследование по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере). Подозреваемые на данный момент находятся под подпиской о невыезде.