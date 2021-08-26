В Алматинской области подростки устроили живодерскую игру

Как сообщили свидетели происшествия, подростки устроили кокпар с безголовой тушей собаки, передает zakon.kz.
Со слов очевидцев, инцидент произошел в Жамбылском районе.
Сейчас случайно стали свидетелями кокпара в центре поселка средь бела дня. Вместо барана - собака без головы! Я с детьми шла, у них шок и слезы, - поделилась свидетельница жестокой игры.
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Департамент полиции Алматинской области сообщает, по данному факту сотрудниками Жамбылского РОП проведена проверка. Установлено, что инцидент имел место 25 августа около 16:00 в поселке Каргалы Жамбылского района. Участники, фигурирующие на видео, установлены, ими оказались шесть жителей Каргалы, из них трое несовершеннолетних. В ходе проверки также выяснилось, что в кокпаре использовалась туша козленка, купленного накануне организатором состязания. В настоящее время решается вопрос об ответственности участников и организаторов игры, - проинформировали в пресс-службе ДП.
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