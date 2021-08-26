Полицейские нашли владельца лошадей, скакавших по трассе Алматы-Бишкек

29-летний хозяин животных, скакавших по оживленной трассе, привлечен к административной ответственности, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого можно наблюдать скачущих по проезжей части лошадей. По словам очевидцев, животные задели несколько автозеркал проезжавших мимо машин.

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Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района установлен владелец лошадей, которые скакали близ поселка Райымбек по трассе Алматы-Бишкек. 29-летний хозяин лошадей привлечен к административной ответственности в порядке ст. 408 ч.1 КРКоАП (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных), а так же ст. 505 ч. 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов путем повреждения зеленых насаждений), - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Алматинской области.