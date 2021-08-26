Участок улицы перекроют до конца августа в Нур-Султане

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 27 по 31 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Сыганак на участке от улицы Толе би до улицы Е-306, передает zakon.kz.

Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в рамках реализации проекта "Строительство ул. Е51 от ул. Сыганак до ул.22" на участке ул. Сыганак будут проведены работы по устройству инженерных сетей, - рассказали в пресс-службе столичного акимата.

Также сообщается, что в столице на участке улицы Бокейхана начаты работы по среднему ремонту дорожного полотна.

В этой связи, с 26 по 29 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от пр. Улы дала до ул. Абиша Кекильбаева, - отмечается в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - обратились к горожанам в транспортном ведомстве.