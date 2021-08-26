Бесплатная стерилизация собак и кошек проходит в Нур-Султане

В целях урегулирования численности бродячих кошек и собак столичное Управление контроля и качества городской среды проводит бесплатную стерилизацию и кастрацию собак и кошек, передает zakon.kz.

Кастрацией и стерилизацией планируется охватить 2500 собак и 1500 кошек приютов и социально-уязвимых слоев населения Нур-Султана, - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Как уточняется, операция будет проводиться на основании талонов, предварительно выдаваемых Ассоциацией по защите животных в Казахстане INUCOBО.

Прием ведется по предварительной записи с 9.00 до 18.00. Для проведения операции кошки и собаки должны быть полностью здоровы, обработаны от глистов, вакцинированы. Также следует выдержать голодную диету за четыре-шесть часов до операции, - резюмируется в сообщении.