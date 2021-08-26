В Нур-Султане планируют построить и отремонтировать 115 улиц

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что в текущем году в городе будет построено и отремонтировано 115 улиц, передает zakon.kz.

С наступлением строительного сезона в городе ведутся масштабные работы по ремонту дорог. В текущем году мы построим и отремонтируем 115 улиц. 60 из них - в жилых массивах. К примеру, в ЖМ Коктал-1 - 17 улиц, в ЖМ Ондирис - 9 улиц, в ЖМ Агрогородок - восемь улиц, также дорожными работами охватили ЖМ Кирпичный, Железнодорожный, Юго-Восток, Шубары и др. Акцент, как и в прошлом году, делаем на старую часть города, жилые массивы и новые районы застройки, - написал аким в Instagram.

Он отметил, что ознакомился с ходом строительства ряда улиц, в том числе по ул. №27 (на участке от улицы Ш. Бейсековой до пр. Туран). На данном участке в текущем году должно завершиться строительство магистральной улицы с восьмиполосным движением.

Данная улица, протяженность которой 3 км, также позволит обеспечить район инженерными сетями и подъездными путями. В перспективе после завершения строительства улицы Айтматова (на участке от улицы Е10 до пр. Улы дала) разгрузим проспект Туран (от ул.Сарайшик до пр.Улы дала), ул. Мухамедханова (от пр. Туран до ул.Айтматова), ул. Е10 (от Айтматова до пр.Туран), - уточнил Кульгинов.

Также столичный аким ознакомился с ходом строительства ул. Е52, Е41 (районы ул. Бектурова и Толе би). По ним к нам обращались жители. Строительство улиц в районах застройки придаст дополнительный импульс развитию данных районов, также повысится качество жизни горожан. Дорожные работами охватили все районы столицы.