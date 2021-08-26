Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматы

26 августа 2021, 22:04
Фото: zakon.kz

Трагедия произошла в алматинском микрорайоне "Теректы". В результате ДТП ребенок оказался под колесами автомобиля, сообщает корреспондент zakon.kz.

Микроавтобус Toyota Hiace, двигавшийся по улице Тау Самалы, остановился, чтобы высадить пассажиров. Среди них были дети, в том числе полуторагодовалый малыш. По невыясненным пока причинам ребенок залез под машину. Этого никто не заметил, в том числе водитель.

Когда микроавтобус продолжил движение, то переехал задним колесом малыша.

В тяжелом состоянии ребенка доставили в ближайшую больницу. Но спасти его не удалось, от полученных травм он скончался.

Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства трагедии.


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