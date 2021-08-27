Мы вас выследим! Байден приказал атаковать объекты боевиков ИГИЛ

Американские разведслужбы считают, что теракт в столице Афганистана организовала группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (организация, запрещенная в Казахстане), сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передает ТАСС.

Глава американской администрации напомнил, что террористическая атака унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких.

Каждый день, в течение которого мы остаемся на этой земле,— это день, когда мы знаем, что "Исламское государство в Хорасане" ставит своей целью аэропорт и намеревается напасть как на силы США, так и на силы союзников. президент США Джо Байден

Байден также назвал погибших американских военнослужащих "героями" и заявил о готовности направить дополнительные силы в Афганистан. Вместе с тем он заметил, что военные в Кабуле, по их словам, пока не нуждаются в подкреплениях.

Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить! президент США Джо Байден

Президент США заявил, что приказал разработать планы по нанесению ударов по объектам и руководству "Исламского государства в Хорасане". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты отреагируют на теракт в Кабуле с силой и с точностью в то время и в том месте, которое будет выбрано, и в тот момент, который будет выбран.

Также он добавил, что террористам не удастся остановить проводимую США эвакуацию людей из Афганистана, напомнив, что за последние 11 дней из страны были эвакуированы более 100 тысяч человек. а только за последние 12 часов – еще семь тысяч. Всего же, по словам Байдена, свою страну хотели бы покинуть миллионы афганцев, если бы им была предоставлена такая возможность.

26 августа у аэропорта Кабула, в котором проходит эвакуация граждан из Афганистана, произошли два взрыва. Вечером появились сообщения еще о нескольких взрывах в столице, но уже вдали от занятого армией США аэропорта. В общей сложности, по данным СМИ, в Кабуле за четверг могло произойти четыре или пять взрывов.

На данный момент подтверждена гибель 12 военных США и ранения у 15 американских военнослужащих. Жертвы и пострадавшие есть и среди афганцев, их число оценивается в десятки, но точных данных пока нет. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"