Выявлено снижение интенсивности пожара на складах боеприпасов - МО

Министр обороны Нурлан Ермекбаев с наблюдательного поста провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, сообщает zakon.kz.

Выявлено снижение интенсивности пожара, - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме того, министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в результате пожара. Всего госпитализировано 28 человек, практически все они являются военнослужащими войсковой части. Для оказания медицинской помощи привлечен военный госпиталь Таразского гарнизона.

Должностные лица также ознакомились с условиями размещения эвакуированных жителей. Даны необходимые поручения по обеспечению всем необходимым.

Министерством обороны в Таразском гарнизоне создана группа для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области. Также, в Министерстве обороны и региональном командовании "Юг" созданы "Call-центры".

26 августа в 19:00 произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области.

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