Конституция страны и личный успех – карагандинцы рассказали о своих достижениях

27 августа 2021, 10:35
Фото: gov.kz

Реализовать конституционное право и достигать поставленных целей – своими историями успеха поделились карагандинцы на онлайн-встрече, посвященной Дню Конституции РК.

По данным акимата Карагандинской области, участниками круглого стола "Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения Карагандинской области" стали политики, общественники и люди разных профессий.

В этом году День Конституции проходит в год 30-летия независимости. Мы с уверенностью можем говорить о том, что Основной Закон страны прошел убедительную проверку временем и доказал свое основополагающее значение в общенациональном развитии, – отметил аким области Женис Касымбек. – К примеру, 498 школ области позволяют реализовать конституционное право на бесплатное образование наших детей. Более 150 медицинских учреждений региона реализуют наше право на получение бесплатной медицинской помощи. В области действует 1000 неправительственных организаций, 6 филиалов партий, 65 профессиональных союзов, через которые реализуется конституционное право граждан на свободу объединений.

Глава региона напомнил о первых прямых выборах сельских акимов. Это еще один шаг на пути демократизации общества, подчеркнул он.

Один из победителей этих выборов, 27-летний Расул Касенхан, поделился планами.

Я родился и вырос в Балхаше. С детства стремился активно участвовать в общественной жизни нашего региона. Став акимом поселка Гульшат, первым делом изучил проблемы. Буду прилагать усилия к их решению, чтобы жизнь стала комфортнее и молодежь оставалась в родных краях. Ведь развитие села – это залог процветания всей страны, – говорит молодой аким.

Победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" шахтер Даниель Диль рассказал, как совмещает нелегкий труд со спортивной карьерой.

Я работаю на шахте подземным горнорабочим и с детства увлекаюсь спортом. Сейчас я мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Победы достаются упорством и трудом, но и дают стимул двигаться дальше. Продолжаю тренироваться. Обещаю еще не раз прославить страну на международной арене, – сказал горняк-спортсмен.

На круглом столе выступили ректор Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова Нурлан Дулатбеков, депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы, член Конституционного Совета Унзила Шапак.


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