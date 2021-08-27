Ровесник Независимости Казахстана покорил вершину в Джунгарском Алатау

В Алматинской области завершился туристический поход "Жастар шыңы", посвященный 30-летию Независимости Казахстана и Дню Конституции.

Мероприятие прошло с 20 по 23 августа.

Среди молодежи, покорившей вершину горы, ровесник Независимости альпинист по имени Азамат Жуманазаров.

О деталях необычного похода рассказал заместитель директора молодежного ресурсного центра области Еркебулан Акболатов.

Поход требовал особой ответственности. Для того, чтобы выдержать тяжелый и долгий путь, требовалось выносливость альпинистов. В данном походе приняли участие как альпинисты со стажем, так и молодые специалисты. На протяжении всего пути восхождения на гору съемочная группа и медицинские работники были с командой альпинистов. Погода была благоприятной и подарила нам удачу в делах. В первый день покорители вершины провели подготовительные работы. На следующий день, около 6 часов утра, команда добралась до цели. Таким образом, на вершину был поднят флаг 30-летия Независимости РК . В дальнейшем, после утверждения названия вершины, мы планируем установить специальную табличку и внести ее в гугл-карту,– поделился Еркебулан Акболатов.

Напомним, горная вершина, расположенная в Джунгарском Алатау Алматинской области (вершину которой местные жители называют Жайлау Суйыктобе, близ пика Дансева), находится на высоте 3527 м над уровнем моря.