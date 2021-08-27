Елбасы выразил соболезнования близким погибших в результате взрывов в воинской части

Состоялся телефонный разговор Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, передает zakon.kz.

В ходе телефонного разговора Председатель Совета Безопасности Республики Казахстан был проинформирован о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения региона и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе Жамбылской области, - говорится на сайте Elbasy.kz.

В ходе телефонного разговора, Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этого инцидента, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Бердыбеком Сапарбаевым, обсудив текущую работу по обеспечению безопасности населению Жамбылской области.

В ходе телефонного разговора Первому Президенту Казахстана была представлена информация о текущей работе по обеспечению безопасности населения региона в связи с чрезвычайной ситуацией в Байзакском районе Жамбылской области, сообщает официальный сайт Elbasy.

Отмечается, Елбасы отметил важность работы по организации помощи всем пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.