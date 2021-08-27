Почти 20% опрошенных казахстанцев готовы вакцинировать своего ребенка

Казахстанский институт стратегических исследований провел телефонный опрос среди родителей/опекунов школьников, передает zakon.kz.

В опросе приняли участие 1200 человек из всех регионов Казахстана, а проводился он с 16 по 22 августа. Результаты исследований показали, что более 80% родителей предпочли, чтобы новый учебный год начался в традиционном формате. Казахстанцы согласились с тем, что детям нужно соблюдать основные санитарные нормы при обучении в офлайн-режиме.

Они дали согласие на:

использование дезинфицирующих средств - 94,8% опрошенных согласны;

недопуск в школу в случае недомогания, проявления симптомов простуды - 93,4%;

вход родителей в школу через приложение Ashyq - 78,2%;

постоянное ношение защитной маски в помещении - 76,3%;

соблюдение дистанции от окружающих - 75,5%.

Однако родители категорически не поддерживают идею ношения школьниками защитных перчаток в здании школ, а также выступают против ограничения времени пребывания их на улице.

77,8% опрошенных отказываются вакцинировать школьников. Одна из основных причин такого решения - отсутствие вакцины, которая прошла бы успешные испытания на детях. Среди 236 родителей, готовых привить ребенка, предпочтения отдаются препаратам: