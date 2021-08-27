Как будут учиться в новом учебном году в Актюбинской области

Главный санитарный врач Актюбинской области 27 августа подписал постановление о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году, сообщает zakon.kz.
Разрешить обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, - говорится в документе.
Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, управлению образования Актюбинской области, управлению здравоохранения Актюбинской области, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности предписано обеспечить:
1) обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при следующих условиях:
Вместе с тем запрещено проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий. Предусмотрено разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).
Усиливается контроль за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха.
Заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев), с запретом на вход посторонних лиц;
Предусмотрена организация проведения вакцинации студентов, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19 (вторым компонентом), в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций по месту учебы (включая передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады).
Иностранные студенты допускаются к очному формату обучения при наличии:
Допуск студентов медицинских колледжей и на клинические базы Западно - Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, лечебно- профилактические организации области при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев, которые допускаются при наличии подписанного информированного согласия).
Допуск педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, студентов в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая интернаты и общежития, столовые и буфеты при регистрация по QR-коду (check-in) через приложения Ashyq, в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz).
Не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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